Кристиан Хорнер: «Перес бросил попытку поставить лучший круг после пары поворотов»

сообщил, что « » разрешил побороться за лучший круг.

Гонщик «Ред Булл» выиграл Гран-при Саудовской Аравии и до последних секунд являлся обладателем быстрейшего круга, который позволил бы мексиканцу стать лидером чемпионата. На заключительном круге время перебил , сохранивший первое место в общем зачете.

«За пять кругов до финиша стало понятно, что Макс не догонит, ограничение сняли, и пилоты гнались за временем на круге.

Сильнее всего мы заволновались, когда за 15 кругов до финиша Макс рассказал о высоком звуке на большой скорости. Но мы проверили все данные, и параметры выглядели нормально. Потом пилоты смогли снова атаковать», – пояснил менеджер.

Хорнер добавил, что понимает недовольство Серхио, который считал, что гонщики ускоряются без разумной причины в свете потенциальной проблемы с надежностью:

«Так всегда бывает, когда лидируешь. Тебе хочется, чтобы сначала преследователь выполнял указания. Это вполне нормально. Команда беспокоилась о возможной проблеме с надежностью и том, как с ней справиться. Когда данные показали, что проблемы нет, гонщикам позволили продолжить.

О контроле темпа речь шла только тогда, когда на первом плане была проблема с приводным валом – мы решили притормозить обе машины. Как только стало понятно, что в данных ничего нет, ограничения сняли».

Кристиан высказался о том, почему Ферстаппен решил атаковать на финише, а также сообщил, что Перес тоже пытался улучшить время:

«Ну, это последний круг. Если он (Ферстаппен) решился на это, значит, решился. Думаю, он сам пришел к такому заключению.

Обоим гонщикам передавали информацию. В тот момент быстрейший круг был у Чеко, и он спросил, какое время. Было понятно, зачем спрашивать – он знал, что Макс попытается. Чеко бросил попытку после первой пары поворотов, он уже отставал на полторы десятые – было видно, что он притормозил.

Разумеется, в интересах команды заработать максимальное количество очков. Мы передаем сообщения пилотам, и если возникает подозрение на проблему с надежностью, управляем ситуацией. Макс сказал по радио, что очко за быстрейший круг очень важно для него, и у нас не было причин не позволять ему и Чеко совершить попытку».

Сам мексиканец высказал другое мнение по поводу борьбы за лучший круг.

«Спросил команду за два круга до финиша, но мне сказали держать темп». Перес недоволен ситуацией с лучшим кругом на Гран-при Саудовской Аравии

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