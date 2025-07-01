«Рейсинг Буллз» представили ливрею в стиле стрит-арт для Гран-при Великобритании

«Рейсинг Буллз» проведут Гран-при Великобритании с особой расцветкой.

Ливрея болида в стиле стрит-арт создана в сотрудничестве с партнером команды Hugo и нигерийским художником Slawn.

Элементы работ Slawn также появятся на шлемах и форме Изака Аджара и Лиама Лоусона .

6-е место Лоусона в Австрии – лучший результат для Новой Зеландии за 49 лет: «Потрясающе – это был невероятно тяжелый год»

Фото: соцсети команды «Рейсинг Буллз»