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«Рейсинг Буллз» представили ливрею в стиле стрит-арт для Гран-при Великобритании

«Рейсинг Буллз» проведут Гран-при Великобритании с особой расцветкой.

Ливрея болида в стиле стрит-арт создана в сотрудничестве с партнером команды Hugo и нигерийским художником Slawn.

Элементы работ Slawn также появятся на шлемах и форме Изака Аджара и Лиама Лоусона.

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Фото: соцсети команды «Рейсинг Буллз»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Рейсинг Буллз»
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