«Рейсинг Буллз» представили ливрею в стиле стрит-арт для Гран-при Великобритании
«Рейсинг Буллз» проведут Гран-при Великобритании с особой расцветкой.
Ливрея болида в стиле стрит-арт создана в сотрудничестве с партнером команды Hugo и нигерийским художником Slawn.
Элементы работ Slawn также появятся на шлемах и форме Изака Аджара и Лиама Лоусона.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Рейсинг Буллз»
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