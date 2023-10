Что ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады? Все турниры, где у России будет флаг и много медалей

Отсчет изоляции российского спорта от международных стартов скоро пойдет на третий год. Редкие появления россиян в нейтральном статусе – похоже, не тот сценарий, который устраивает наших спортивных (и не только) чиновников.

Выходом стало изобретение и масштабирование турниров, где атлеты из России смогут соперничать с иностранными спортсменами – хотя бы теми, кто согласен на участие. Несколько уже состоялись в 2023-м, но следующий год обещает их максимальную концентрацию.

Мы составили подробный гид по событиям, в которых сборная России совсем скоро выступит с флагом, гимном, национальными символами и, несомненно, возьмет множество медалей.

Теперь точно не запутаетесь.

Игры Дружбы

Что: 27 летних видов спорта – 22 олимпийских и 5 неолимпийских.

Где: Москва, Екатеринбург и, возможно, Минск.

Когда: 15-29 сентября 2024-го.

Кто: более 5 тысяч спортсменов из 100 разных стран – приглашают даже Украину.

Самый масштабный проект запланирован на следующий после Игр-2024 в Париже месяц – с размахом олимпийской программы, припиской Всемирные и медалями из чистого золота.

Важная приманка для топ-спортсменов – призовые. Только на них вице-премьер Дмитрий Чернышенко обещал выделить 4,6 млрд рублей, а спортивный помощник президента Путина Игорь Левитин анонсировал равнозначные олимпийским премии – не только россиянам, но и всем иностранцам. Для всемирного понимания их даже перевели в доллары: 40 тысяч для победителей, 30 тысяч – за серебро, 20 тысяч – за бронзу.

Россия заплатит призерам Игр дружбы как за Олимпиаду – даже иностранцам! Как думаете, сколько это миллиардов? 😲

«Игры дружбы – это вызов нашим спортивным недоброжелателям, с другой стороны – демонстрация силы и мощи России. Эти Игры отметят ключевое место России в мировом спортивном движении», – убеждение замминистра спорта Одеса Байсултанова.

«Конечно, мы пригласим украинских спортсменов и обеспечим безопасность их пребывания на территории России, а также равные соревновательные права участия в Играх дружбы, – иллюстрация от министра спорта Олега Матыцина, каким будет этот вызов.

Предварительная программа Игр включает 27 видов спорта (22 олимпийских и 5 неолимпийских), но подбор выглядит странным – например, в нем нашлось место баскетболу, а волейболу с гандболом – нет.

Кроме того, отсутствуют велоспорт, гребля, бадминтон, стрельба (пулевая и из лука), пятиборье, парусный спорт, триатлон, зато о включении своего вида в программу Игр объявил президент Федерации нард России.

«Это будет историческое событие, мы вместе делаем историю», – предвкушает Дмитрий Чернышенко.

Игры БРИКС

Что: 22 вида – с учетом предложений стран БРИКС по национальным видам спорта.

Где: Казань.

Когда: 20-23 июня 2024-го.

Кто: Россия, Бразилия, ЮАР, Китай, Индия, а всего около 50 стран.

Организация БРИКС впервые провела спортивные Игры в 2017-м – и до сих пор это был уютный турнир из 5-6 видов для молодых атлетов, который принимала страна, председательствующая в БРИКС в течение года

Например, на недавних Играх БРИКС в ЮАР собрались 280 спортсменов из 4 стран (Бразилия не приехала), которые разыграли 63 комплекта медалей в 6 видах (бадминтон, теннис, пляжный волейбол, теннис на колясках и настольный теннис среди лиц с ПОДА). 34 спортсмена из России выиграли медальный зачет, а еще – прекрасная деталь – ни один из наших спортсменов не уехал из Дурбана без медали.

Через год принимать Игры будет Россия – и это отличный повод для их расширения.

«В программу включены 25 видов спорта, мы пригласим национальные сборные, команды из других стран. От каждой страны мы хотим предложить по одному виду спорта. Пока предложили капоэйру от Бразилии, го – от Китая, джуксей – от ЮАР, кабадди – от Индии, а от России, естественно, борьбу на поясах – наш традиционный вид спорта, который мы культивируем в Татарстане», – анонс от министра спорта Татарстана Владимира Леонова.

Оргкомитет по подготовке Игр возглавили Дмитрий Чернышенко и Игорь Левитин – в подтверждение важного политического статуса.

«Дима, соревнования какие намечаются?» – «Э-э-э». Неловкий диалог Путина и Чернышенко

«Страны БРИКС – наш перспективный и надежный союзник в спортивной сфере, мы готовы оказывать всяческую поддержку, обмениваться идеями, принимать участие в соревнованиях и делиться своим опытом в организации спортивных мероприятий. Мы ждем в гостеприимной Казани всех желающих конкурировать в честной борьбе.

Со своей стороны обеспечим всем спортсменам равные спортивные возможности. Будем и дальше развивать формат Игр БРИКС, привносить наш богатый опыт организации соревнований и, конечно же, показывать достойные результаты в спортивной программе», – приглашение от министра Матыцина.

Игры ШОС

Что: ?

Где: вероятно, в России.

Когда: ?

Кто: как минимум, страны ШОС – Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан.

Пока это турнир с нечеткими очертаниями, но мощной поддержкой от России.

«В прошлом году в Самарканде президент России выступил с идеей создания под эгидой ШОС Ассоциации спортивных организаций. Благодарим коллег, которые поддержали такое начинание. А чтобы спортсмены могли продемонстрировать свои достижения в честной борьбе, предлагаем подумать о проведении различных соревнований, в том числе Игр ШОС – с представителями самых разных государств.

Надо активнее вовлекать молодежь в интеграционную повестку. Предоставить широкие возможности для обмена опытом и идеями, знакомства с традициями и культурой», – свежее выступление премьер-министра Михаила Мишустина на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС.

Кто не знал, ШОС – это Шанхайская организация сотрудничества, основанная в 2001-м Россией, Китаем, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном. Позже к ней присоединились Индия, Иран и Пакистан – теперь у этих стран появится своя маленькая Олимпиада.

«Для нас важно даже не место проведения – Россия готова провести, для нас важно чтобы первые эти Игры состоялись и был заложен более конкретный, практичный фундамент нашего сотрудничества. В течение этого года мы планируем проработать на уровне национальных координаторов эту концепцию, на следующей встрече, надеюсь, ее утвердить – и тогда принять конкретные решения», – деталей от министра Матыцина пока немного, но уже понятно, что и этим Играм быть.

Игры Будущего

Что: 21 инновационная дисциплина.

Где: Казань.

Когда: 23 февраля – 3 марта 2024 года.

Кто: более 250 команд из 100 стран.

Эти Игры – не про привычный всем олимпийский, а про киберспорт, который в России носит приставку фиджитал.

«Такого не было еще в мире. Это молодежный турнир кибер- и технических видов спорта, новый проект, синергия классических видов спорта и цифровых дисциплин. Такое сочетание позволит молодым людям гармонично развиваться, не выбирая между компьютером и спортзалом. Благодаря «Играм Будущего» мы выполняем поручение Президента России по проведению коммерчески привлекательных турниров с широким иностранным представительством», – это снова Дмитрий Чернышенко.

Программа Игр Будущего уже составлена по пяти направлениям, которые называются вызовами:

1) Вызов «Спорт» сочетает классические виды спорта с цифровыми аналогами: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-хоккей, фиджитал-единоборства, фиджитал-гонки и фиджитал-скейтбординг.

2) Вызов «Тактика» сочетает компьютерные шутеры и соревнования на арене лазертаг.

3) Вызов «Стратегия» включает популярные боевые арены и специально разработанную арену с испытаниями на выносливость и смекалку.

4) Вызов «Скорость» потребует от участников максимально быстро проходить ретро-игры, а затем соревноваться в аналогичных «Стратегии» физических испытаниях.

5) Вызов «Технологии» представляет собой соревнования дронов и роботов, которыми будут управлять участники.

Игры стран СНГ

Что: около 20 летних видов спорта.

Где: Армения.

Когда: 2024 год.

Кто: страны СНГ и не только – формат открытый.

С 2021-го календарь спортивных событий пополнили Игры стран СНГ – в первый раз их тоже принимала гостеприимная Казань.

В 2023-м соревнования оказались актуальными для России – в Минске сборная собрала великий урожай медалей, о которых Дмитрий Чернышенко докладывал президенту.

«Российские спортсмены заняли первое место в неофициальном общекомандном зачете на вторых Играх стран СНГ, которые, вы помните, по вашей инициативе Советом глав стран СНГ были поддержаны. Участниками стали четыре тысячи спортсменов из девяти стран СНГ и 13 дружественных стран. Всего было разыграно 246 комплектов наград. Наши атлеты, их было 408 из 63 субъектов, завоевали 288 медалей, из них 149 золотых в 17 видах спорта. Это большой результат».

Остальные чиновники тоже оставили позитивные отзывы.

«Поздравляю сборную России с успешным завершением II Игр стран СНГ, команда показала отличный результат и может по праву гордиться своими успехами. При высокой конкуренции сборная России стала лидером командного зачета и подтвердила статус великой спортивной державы. Но главное, что мероприятия такого масштаба становятся мощным импульсом для развития многосторонних связей между государствами в области развития физической культуры и спорта», – вывод министра Матыцина.

«Мы гордимся нашими спортсменами, которые выступая под цветами российского триколора завоевали 288 медалей и в честь которых 149 раз звучал гимн нашей страны! Не побоюсь сказать, что Игры стран СНГ стали наглядным воплощением истинных олимпийских ценностей и задали высокую планку для других спортивных состязаний!» – ликовал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Кроме спортсменов СНГ в Беларусь приехали делегации из Бахрейна, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Ирана, Кубы, Кувейта, Ливана, Малайзии, Монголии, ОАЭ, Омана и Пакистана.

Российским победителям Игр стран СНГ выделили по 179 200 рублей. Призерам положено чуть меньше – за серебро 89 600 рублей, за бронзу – 33 600 рублей.

«В следующем году это будет, так планировалось во всяком случае, в армянском Гюмри. Надеюсь, что, несмотря на все драматические события, которые сейчас в регионе происходят, Армения сможет провести эти мероприятия», – президент Путин уже в ожидании следующего турнира.

Спартакиада сильнейших

Что: зимние виды.

Где: Россия

Когда: 9-18 февраля 2024-го

Кто: почти 4 тысячи участников

Летний формат Спартакиады успешно освоен в 2023-м, теперь наших спортсменов ждет зимний турнир с возможностью заработать – общий призовой бюджет составляет 620 млн рублей, а победители получат по 358 400 рублей.

«Что касается международного давления, мы быстро отреагировали, был утвержден план антикризисных мер. Была необходима социальная защита наших спортсменов. Уже прошла летняя Спартакиада сильнейших. Мы хотим, чтобы была Спартакиада народов России, это будет более верное название. Мы проведем зимнюю Спартакиаду в следующем году. Видим, что и федерации, и регионы хорошо мотивированы», – скромный анонс от министра Матыцина.

Соревнования, кстати, тоже получат международный статус – благодаря участию белорусских спортсменов.

Парад на Красной площади

Что: демонстрация спортивной силы и мощи.

Где: Москва.

Когда: вероятно, по традиции 10 августа – в день физкультурника.

Кто: спортсмены.

Еще одно статусное мероприятие для спортсменов на 2024-й – парад спортсменов – уже одобрил президент Путин.

«Хочу к вам обратиться, чтобы следующий год был Годом спорта в России. Столько мероприятий пройдет в стране, весь мир будет смотреть! И еще провести спортивный парад на Красной площади», – так босс российского и международного бокса Умар Кремлев предложил реанимировать традицию, заброшенную почти 70 лет назад.

Спортивные парады возвращаются. Какими они были в СССР?

«Парады, и прекрасно организованные шоу, если можно так сказать, с чувством вкуса, чувством ответственности, будут сто процентов привлекать внимание к спорту. Люди пойдут в спорт, начнут им заниматься, и это сделает спорт нормой их жизни», – взаимосвязи от министра Матыцина.

Традиция физкультурных парадов на Красной площади возобновится спустя 79 лет.

***

«У нас отсутствует какая-либо изоляция. Министерство спорта для того, чтобы преодолеть ту блокаду, которую традиционные международные федерации нам устроили, конечно, ищет новые рынки и новые взаимодействия. Страны БРИКС и ШОС, Азиатский регион как раз идут нам навстречу. С ними мы организуем международные соревнования. Все это форматы, которые доказали свою успешность», – оптимистичный итог от Дмитрия Чернышенко.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов, Нафис Сиразетдинов, Павел Бедняков, Рамиль Ситдиков, Максим Богодвид, Константин Чалабов; Ministry of Defence of the Russian Federation, Li Yahui/