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У Джоковича наибольшие призовые в истории с учетом инфляции, Медведев – 12-й, Кафельников – 16-й (Forbes)

У Новака Джоковича наибольшие призовые в истории с учетом инфляции.

Такой рейтинг опубликовал журнал Forbes.

При составлении призовые игрока за каждый сезон в отдельности пересчитывалась с учетом инфляции на 2024 год и затем суммировались. Например, 100 000 долларов, заработанные в 1985-м, эквивалентны 300 694 долларам в 2024-м. У теннисистов, ставших профессионалами до 1985-го, сумма с учетом инфляции частично усредненная, потому что нет точных данных о призовых за предыдущие сезоны.

В скобках – официальная сумма призовых за карьеру, указанная на сайте ATP.

1. Новак Джокович – $211 397 612 ($185 065 269)

2. Роджер Федерер – $171 785 513 ($130 594 339)

3. Рафаэль Надаль – $162 526 751 ($134 946 100)

4. Энди Маррей – $79 527 410 ($64 687 542)

5. Пит Сампрас – $77 791 676 ($43 280 489)

6. Андре Агасси – $57 661 180 ($31 152 975)

7. Иван Лендл – $56 210 616 ($21 262 417)

8. Александр Зверев – $51 984 231 ($47 543 924)

9. Джон Макинрой – $46 793 567 ($12 552 132)

10. Стэн Вавринка – $46 487 138 ($37 250 116)

11. Борис Беккер – $46 277 010 ($25 080 956)

12. Даниил Медведев – $45 916 951 ($43 764 163)

13. Давид Феррер – $41 740 265 ($31 483 911)

14. Марин Чилич – $39 856 207 ($31 569 141)

15. Томаш Бердых – $38 288 220 ($29 491 328)

16. Евгений Кафельников – $36 198 725 ($23 883 797)

17. Доминик Тим – $36 169 643 ($30 333 255)

18. Стефан Эдберг - $34 911 553 ($20 613 441)

19. Стефанос Циципас – $34 356 048 ($32 149 165)

20. Янник Синнер – $33 352 304 ($33 989 584)

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Forbes Sport
logoНовак Джокович
logoATP
logoРоджер Федерер
logoРафаэль Надаль
logoЭнди Маррей
logoАндре Агасси
logoПит Сампрас
logoСтэн Вавринка
logoАлександр Зверев
logoДжон Макинрой
logoБорис Беккер
logoИван Лендл
logoДаниил Медведев
logoЕвгений Кафельников
logoДавид Феррер
logoМарин Чилич
logoТомаш Бердых
logoСтефанос Циципас
logoДоминик Тим
logoЯнник Синнер
logoСтефан Эдберг
призовые
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