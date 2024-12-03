У Джоковича наибольшие призовые в истории с учетом инфляции, Медведев – 12-й, Кафельников – 16-й (Forbes)
Такой рейтинг опубликовал журнал Forbes.
При составлении призовые игрока за каждый сезон в отдельности пересчитывалась с учетом инфляции на 2024 год и затем суммировались. Например, 100 000 долларов, заработанные в 1985-м, эквивалентны 300 694 долларам в 2024-м. У теннисистов, ставших профессионалами до 1985-го, сумма с учетом инфляции частично усредненная, потому что нет точных данных о призовых за предыдущие сезоны.
В скобках – официальная сумма призовых за карьеру, указанная на сайте ATP.
1. Новак Джокович – $211 397 612 ($185 065 269)
2. Роджер Федерер – $171 785 513 ($130 594 339)
3. Рафаэль Надаль – $162 526 751 ($134 946 100)
4. Энди Маррей – $79 527 410 ($64 687 542)
5. Пит Сампрас – $77 791 676 ($43 280 489)
6. Андре Агасси – $57 661 180 ($31 152 975)
7. Иван Лендл – $56 210 616 ($21 262 417)
8. Александр Зверев – $51 984 231 ($47 543 924)
9. Джон Макинрой – $46 793 567 ($12 552 132)
10. Стэн Вавринка – $46 487 138 ($37 250 116)
11. Борис Беккер – $46 277 010 ($25 080 956)
12. Даниил Медведев – $45 916 951 ($43 764 163)
13. Давид Феррер – $41 740 265 ($31 483 911)
14. Марин Чилич – $39 856 207 ($31 569 141)
15. Томаш Бердых – $38 288 220 ($29 491 328)
16. Евгений Кафельников – $36 198 725 ($23 883 797)
17. Доминик Тим – $36 169 643 ($30 333 255)
18. Стефан Эдберг - $34 911 553 ($20 613 441)
19. Стефанос Циципас – $34 356 048 ($32 149 165)
20. Янник Синнер – $33 352 304 ($33 989 584)
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