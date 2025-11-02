Арина Соболенко: «Воспринимаю итоговый как обычный турнир, где надо выиграть 5 матчей, если я хочу забрать титул»

Арина Соболенко прокомментировала победу над Жасмин Паолини на итоговом турнире.

Матч группового этапа завершился со счетом 6:3, 6:1.

«Я не концентрируюсь на том, что это групповой этап. Я воспринимаю итоговый как обычный турнир, где надо выиграть пять матчей, если я хочу забрать титул. На каждый матч я выхожу как на последний. Так что я стараюсь показать лучший теннис и сражаюсь за каждый розыгрыш.

[Паолини] – сложная соперница. Мы много с ней играли, и каждый раз это были сложные матчи. Я знаю, что мне всегда нужно быть сосредоточенной вне зависимости от счета. Если дать ей возможность, то она ей воспользуется и перехватит контроль над игрой.

Сегодня я по большей части довольна своей концентрацией, и я сегодня не отдала свою подачу... Нет, отдала! (смеется) Но я все равно оставалась сосредоточенной, была спокойна и чувствовала, что у меня все под контролем», – сказала Соболенко в интервью на корте.