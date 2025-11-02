Синнер вернется на первую строчку рейтинга впервые с US Open

Янник Синнер снова станет первой ракеткой мира.

Он стал чемпионом «Мастерса» в Париже, в финале победив Феликса Оже-Альяссима (6:4, 7:6(4)).

Напомним, итальянец опустился в рейтинге на вторую позицию на после того, как не смог защитить титул US Open. До этого он лидировал 65 недель подряд.

Синнер будет находиться на первой строчке одну неделю, а затем снова уступит ее Карлосу Алькарасу. Он сможет завершить год как №1 рейтинга в случае, если защитит титул итогового турнира, а Алькарас наберет в Турине менее 450 очков.