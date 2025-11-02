Синнер взял пятый титул в сезоне
Янник Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Париже.
В финале итальянец победил Феликса Оже-Альяссима – 6:4, 7:6(4).
Для Синнера это пятый титул в сезоне и 23-й – в карьере. По числу выигранных турниров в этом году он обошел Александра Бублика (4) и теперь уступает только Карлосу Алькарасу, у которого их восемь.
Синнер взял пятый трофей «Мастерса» в карьере и первый в этом сезоне. Теперь у него есть титулы пяти из шести хардовых «Мастерсов» (кроме Индиан-Уэллс).
Вторая ракетка мира выиграл 26-й матч подряд на крытом харде. Это шестая по длине победная серия в Открытой эре – больше побед подряд на харде в помещении было только у Джона Макинроя (47), Новака Джоковича (35), Роджера Федерера (33, 29) и Ивана Лендла (32).
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
