Синнер взял пятый титул в сезоне

Янник Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Париже.

В финале итальянец победил Феликса Оже-Альяссима – 6:4, 7:6(4).

Для Синнера это пятый титул в сезоне и 23-й – в карьере. По числу выигранных турниров в этом году он обошел Александра Бублика (4) и теперь уступает только Карлосу Алькарасу , у которого их восемь.

Синнер взял пятый трофей «Мастерса» в карьере и первый в этом сезоне. Теперь у него есть титулы пяти из шести хардовых «Мастерсов» (кроме Индиан-Уэллс).

Вторая ракетка мира выиграл 26-й матч подряд на крытом харде. Это шестая по длине победная серия в Открытой эре – больше побед подряд на харде в помещении было только у Джона Макинроя (47), Новака Джоковича (35), Роджера Федерера (33, 29) и Ивана Лендла (32).