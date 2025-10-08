Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал на третьем турнире подряд

Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае.

Канадец победил №9 мирового рейтинга Лоренцо Музетти – 6:4, 6:2. Его счет с игроками из топ-10 в этом сезоне стал 5:4.

Для Оже-Альяссима это 60-й четвертьфинал на уровне основного тура и 11-й – на «Мастерсах». Он также стал шестым игроком в этом году, который вышел в десять четвертьфиналов.

Канадец доходит минимум до этой стадии на третьем турнире подряд: в Цинциннати он стал четвертьфиналистом, на US Open – полуфиналистом.

Дальше в Шанхае он поборется с Артуром Риндеркнешем.