Стефанос Циципас: «Я не буду заставлять своих детей играть в теннис»

Стефанос Циципас не собирается заставлять своих детей заниматься теннисом.

– Когда станешь отцом, ты хотел бы, чтобы твой ребенок стал теннисистом? И хотел бы ты стать его тренером?

– Во-первых, я заключил с собой соглашение. Я не буду заставлять своих детей играть в теннис. Это будет их личное дело. Они сами решат, хотят они играть или нет. Конечно, я могу познакомить их с этим видом спорта, но я бы не стал их подталкивать.

Это спорт не для всех. Я бы так сказал. И никого нельзя заставить что-то делать. Я точно вам скажу: я хотел бы, чтобы мои дети занимались спортом. Поэтому я бы поощрял их заниматься любым видом, – сказал Циципас в интервью «Больше!»

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал «Больше!»
