Джокович о реванше с Синнером в Шанхае: «Очень хотелось бы с ним встретиться – это будет значить, что я дошел до полуфинала»

Новак Джокович хочет сыграть с Янником Синнером на «Мастерсе» в Шанхае.

Они играли в финале турнира в прошлом году. Тогда итальянец одержал победу – 7:6(4), 6:3.

– Как вы оцениваете свои шансы в реванше с Синнером, учитывая, что он только что играл в Пекине?

– Мне бы очень хотелось встретиться с Янником – это будет значить, что я дошел до полуфинала (смеется). Было бы здорово.

Посмотрим. Очевидно, что в последнее время он выигрывал большинство наших матчей. Мы играли в финале здесь в прошлом году – это была хорошая встреча, так что надеюсь, у меня будет шанс сыграть с ним снова», – сказал Джокович на пресс-конференции.

Итальянец ведет у Джоковича в личке – 6:4. Он выиграл пять последних встреч.

Синнер не пустил Джоковича к 100-му титулу