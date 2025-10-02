Веснина о Медведеве: «Если бы не травма, он бы составил конкуренцию Синнеру в финале турнира в Пекине»

Елена Веснина высказалась о выступлении Даниила Медведева на ATP 500 в Пекине.

Россиянин дошел до полуфинала, где снялся с матча с Лернером Тьеном из-за судорог .

«Наконец-то Медведев показал хороший теннис в Пекине. У него получилась череда из нескольких побед подряд над крепкими соперниками. Очень надеюсь, что он получил несерьезную травму. Думаю, Даня составил бы конкуренцию Синнеру в финале – Яннику было бы не так легко.

Надеюсь, Медведев выходит из того состояния, когда у него ничего не получалось, и будет находить свою игру и форму. Мы всегда в него верим, ведь он – бывшая первая ракетка мира. У него не могло все просто так взять и пропасть», – приводит слова Весниной «Чемпионат».

Ренессанс Медведева остановили судороги