Вавринка в ответ на вопрос, кто будет выше в рейтинге через 10 лет – Синнер или Алькарас: «Алькарас»
Стэн Вавринка прокомментировал соперничество Карлоса Алькараса и Янника Синнера.
– Где бы в рейтинге сейчас находился пиковый Вавринка?
– В сегодняшних реалиях? Не представляю. Я думаю, сейчас уровень тенниса на запредельной высоте – когда видишь Янника и Карлоса, то уровень, на котором они играют... Это просто невероятно. И я никогда не любил сравнивать поколения, но, на мой взгляд, нынешнее всегда будет лучше предыдущего.
– Кто через 10 лет будет выше в рейтинге – Синнер или Алькарас?
– Алькарас, – сказал швейцарец в комментарии для «Больше!».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Больше!
