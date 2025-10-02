Вавринка в ответ на вопрос, кто будет выше в рейтинге через 10 лет – Синнер или Алькарас: «Алькарас»

Стэн Вавринка прокомментировал соперничество Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

– Где бы в рейтинге сейчас находился пиковый Вавринка?

– В сегодняшних реалиях? Не представляю. Я думаю, сейчас уровень тенниса на запредельной высоте – когда видишь Янника и Карлоса, то уровень, на котором они играют... Это просто невероятно. И я никогда не любил сравнивать поколения, но, на мой взгляд, нынешнее всегда будет лучше предыдущего.

– Кто через 10 лет будет выше в рейтинге – Синнер или Алькарас?

– Алькарас, – сказал швейцарец в комментарии для «Больше!».

