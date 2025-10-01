  • Спортс
Чемпионская гонка ATP. Рууд обошел Рублева и Бублика и приблизился к топ-10, Хачанов – 15-й

Каспер Рууд поднялся на 11-ю позицию в чемпионской гонке.

В Турин поедут восемь лучших игроков сезона. Карлос Алькарас и Янник Синнер уже квалифицировались.

PIF ATP Race To Turin

Положение на 1 октября 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания)* 11040
2 (2) Янник Синнер (Италия)* 8460
3 (4) Александр Зверев (Германия) 4280
4 (3) Новак Джокович (Сербия) 4230
5 (6) Тэйлор Фриц (США) 3795
6 (5) Бен Шелтон (США) 3720
7 (8) Алекс де Минаур (Австралия) 3395
8 (7) Лоренцо Музетти (Италия) 3385
9 (9) Джек Дрэйпер (Великобритания) 2990
10 (10) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 2715
11 (13) Каспер Рууд (Норвегия) 2495
12 (11) Андрей Рублев (Россия) 2420
13 (12) Александр Бублик (Казахстан) 2380
14 (15) Хольгер Руне (Дания) 2300
15 (14) Карен Хачанов (Россия) 2220
20 (22) Даниил Медведев (Россия) 1970
