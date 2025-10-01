Чемпионская гонка ATP. Рууд обошел Рублева и Бублика и приблизился к топ-10, Хачанов – 15-й
Каспер Рууд поднялся на 11-ю позицию в чемпионской гонке.
В Турин поедут восемь лучших игроков сезона. Карлос Алькарас и Янник Синнер уже квалифицировались.
PIF ATP Race To Turin
Положение на 1 октября 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)*
|11040
|2 (2)
|Янник Синнер (Италия)*
|8460
|3 (4)
|Александр Зверев (Германия)
|4280
|4 (3)
|Новак Джокович (Сербия)
|4230
|5 (6)
|Тэйлор Фриц (США)
|3795
|6 (5)
|Бен Шелтон (США)
|3720
|7 (8)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3395
|8 (7)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|3385
|9 (9)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|2990
|10 (10)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|2715
|11 (13)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|2495
|12 (11)
|Андрей Рублев (Россия)
|2420
|13 (12)
|Александр Бублик (Казахстан)
|2380
|14 (15)
|Хольгер Руне (Дания)
|2300
|15 (14)
|Карен Хачанов (Россия)
|2220
|20 (22)
|Даниил Медведев (Россия)
|1970
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости