Алькарас вышел в десятый финал в сезоне
Карлос Алькарас обыграл Каспера Рууда в полуфинале турнира в Токио.
Матч закончился со счетом 3:6, 6:3, 6:4.
Испанец вышел в десятый финал в этом сезоне и девятый подряд.
Кроме того, первая ракетка мира одержал 66-ю победу в 2025 году и обновил личный рекорд. Вообще он выиграл 42 из последних 44 матчей.
В финале Алькарас встретится Тэйлором Фрицем, которому проиграл на Кубке Лэйвера на прошлой неделе.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
