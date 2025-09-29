Алькарас вышел в десятый финал в сезоне

Карлос Алькарас обыграл Каспера Рууда в полуфинале турнира в Токио.

Матч закончился со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

Испанец вышел в десятый финал в этом сезоне и девятый подряд.

Кроме того, первая ракетка мира одержал 66-ю победу в 2025 году и обновил личный рекорд. Вообще он выиграл 42 из последних 44 матчей.

В финале Алькарас встретится Тэйлором Фрицем , которому проиграл на Кубке Лэйвера на прошлой неделе.