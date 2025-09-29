Потапова второй раз в сезоне вышла в четвертый круг тысячника
59-я ракетка мира Анастасия Потапова вышла в четвертый круг турнира в Пекине.
Она обыграла Зейнеп Сенмез – 6:3 7:5.
Россиянка второй раз в сезоне сыграет в 1/8 финала турнира WTA 1000. Ранее она доходила до этой стадии в Мадриде, где уступила Марте Костюк.
Также она одержала 24-ю победу в сезоне. Ее баланс – 24:15.
В живом рейтинге Потапова поднялась на 50-ю строчку.
Дальше она встретится Линдой Носковой или Циньвэнь Чжэн.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
