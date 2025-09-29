Потапова второй раз в сезоне вышла в четвертый круг тысячника

59-я ракетка мира Анастасия Потапова вышла в четвертый круг турнира в Пекине.

Она обыграла Зейнеп Сенмез – 6:3 7:5.

Россиянка второй раз в сезоне сыграет в 1/8 финала турнира WTA 1000. Ранее она доходила до этой стадии в Мадриде, где уступила Марте Костюк.

Также она одержала 24-ю победу в сезоне. Ее баланс – 24:15.

В живом рейтинге Потапова поднялась на 50-ю строчку.

Дальше она встретится Линдой Носковой или Циньвэнь Чжэн .