Анисимова – третья теннисистка со 150-ю победами, которая родилась в XXI веке

24-летняя Аманда Анисимова выиграла 150-й матч в карьере.

Американка вышла в четвертый круг тысячника в Пекине, победив 112-ю ракетку мира Чжан Шуай – 7:6(11), 6:0.

Анисимова – третья теннисистка, рожденная в XXI веке, которая выиграла минимум 150 матчей на уровне основного тура (баланс – 150:90). Ранее это сделали Ига Швентек и Коко Гауфф.

За выход в четвертьфинал в Пекине американка поборется с Каролиной Муховой.