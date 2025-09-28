Анисимова – третья теннисистка со 150-ю победами, которая родилась в XXI веке
24-летняя Аманда Анисимова выиграла 150-й матч в карьере.
Американка вышла в четвертый круг тысячника в Пекине, победив 112-ю ракетку мира Чжан Шуай – 7:6(11), 6:0.
Анисимова – третья теннисистка, рожденная в XXI веке, которая выиграла минимум 150 матчей на уровне основного тура (баланс – 150:90). Ранее это сделали Ига Швентек и Коко Гауфф.
За выход в четвертьфинал в Пекине американка поборется с Каролиной Муховой.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
