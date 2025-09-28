Циньвэнь Чжэн о перерыве из-за операции на локте: «Я учила испанский, читала книги, брала уроки. Это была очень хорошая жизнь»

Циньвэнь Чжэн рассказала о восстановлении после операции на правом локте.

Китаянка перенесла ее в июле. В Пекине она провела первый матч после перерыва – обыграла Эмильяну Аранго со счетом 6:3, 6:2.

– На самом деле, я не планировала здесь играть, потому что я была готова не на 100%, а где-то на 70-80%.

Восстановление занимает очень много времени. Сначала все было довольно быстро, но когда дошло до последних 20%, прогресс почему-то прекратился. Я поговорила с командой, и они сказали, что я ничем не рискую, если решу играть матчи, и что все зависит от меня.

Я люблю играть здесь, в Китае. Я приняла трудное решение выйти на корт. Посмотрим, как пойдут матчи. Пока все довольно неплохо (улыбается).

Реабилитация, конечно, это очень сложно. Последние два месяца на меня не давил груз матчей, я чувствовала себя расслабленной. Большую часть времени я не играла в теннис. В самом начале я вообще не играла, чтобы сосредоточиться на других вещах.

Я учила испанский, читала книги, брала уроки. Это была очень хорошая жизнь. Сегодня люди на трибунах были очень вовлеченными, я слышала слова поддержки, мне подарили лабубу. У меня два брелока на сумке – это от болельщиков.

Я знаю, что они скучали по мне в последние два месяца. Я почти не обновляла соцсети в этот период. Теперь я вернулась и хочу проводить больше времени на корте, чтобы они могли меня видеть чаще.

– Вы сказали, что восстановились на 70-80%. Чем вы довольны больше всего, а в чем вам надо еще прибавить? Речь идет о правом локте?

– Я очень довольна игрой на задней линии. Я немного ошибаюсь, но я выигрываю там больше очков. Я довольно удачно выходила к сетке. Но подача… Она пока не настолько быстрая, как хотелось бы – в среднем около 175 км/ч. Когда я восстановлюсь получше, смогу подавать быстрее. Думаю, это и есть те оставшиеся 20%, над которыми я работаю, – сказала китаянка на пресс-конференции.

Дальше Чжэн встретится с Линдой Носковой.