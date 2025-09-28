Лис о том, что в матче с Рыбакиной впервые обыграла соперницу из топ-10: «Я пыталась заработать победу над топ-10 весь год»
Ева Лис впервые обыграла соперницу из топ-10 и впервые вышла в 4-й круг тысячника.
В Пекине немка победила Елену Рыбакину – 6:3, 1:6, 6:4. Ранее ее баланс в карьере против топ-10 был 0:8, в сезоне – 0:7.
«Я пыталась заработать победу над топ-10 весь год. Это моя первая. Последний раз, когда я играла с кем-то из топ-10, я не выиграла, упустив пару матчболов (она играла с Мэдисон Киз в Цинциннати – Спортс’‘). Я очень надеялась, что сегодня у меня получится выиграть», – сказала Лис в интервью на корте.
За выход в четвертьфинал она поборется с Маккартни Кесслер.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости