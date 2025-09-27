Мирра Андреева: «Раньше целью было попасть в топ-20. Когда это произошло, я немного растерялась»

18-летняя Мирра Андреева рассказала, что стала более зрелой.

– В прошлом году в это время вы занимали 22-ю строчку в рейтинге. Сейчас ваш карьерный максимум – 5-е место. Что, по вашему мнению, помогло сделать такой скачок – техника, физика, ментальная сторона, зрелость?

– Могу сказать, что я улучшила все эти аспекты. Я стала немного более зрелой. Не спешу уходить с корта, чтобы просто пораньше оказаться дома. Хочу уделить время пресс-конференции, пообедать, сделать необходимые процедуры. Делаю все, что нужно. Я не тороплюсь просто уйти домой, чтобы посмотреть Netflix. Хочу быть профессионалом и делать все правильно.

Мой менталитет изменился по сравнению с прошлым годом. Раньше моей целью было попасть в топ-20. Я это сделала. Потом я немного растерялась, что дальше? Также улучшилась физическая форма. Все эти маленькие аспекты мы прорабатывали, и я вижу прогресс, что мотивирует работать дальше, – сказала Андреева на пресс-конференции.