1

Синнер в ответ на вопрос, стал ли он лучше играть в гольф: «Да, потому что хуже было уже некуда»

Янник Синнер пошутил над своим уровнем игры в гольф.

– Было видео, где вы на площадке для гольфа, и рядом с вами, кажется, ваш отец (на видео Синнер бьет мимо мяча – Спортс’‘).

– Да (улыбается).

– Стали ли вы играть лучше, чем тогда?

– Да, потому что хуже было уже некуда (улыбается).

Нет, я немного прибавил. Но я не играю еще так, как хотел бы. Я в целом нечасто играю – только ради развлечения.

Сейчас мы с папой примерно на одном уровне. Так что он смеется реже (улыбается). Но нам весело, и иногда мы играем. Я люблю это делать в хорошей компании. Там я не соревнуюсь.

Так что да, я немного прибавляю, – рассказал итальянец на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал в Пекине.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
