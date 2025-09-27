Алькарас выиграл 15-й матч подряд. Его баланс с мая – 38:1

Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал в Токио.

Испанец победил во втором круге Зизу Бергса – 6:4, 6:3. Он выиграл 15-й матч подряд. Его баланс побед и поражений начиная с мая – 38:1. Он проиграл только в финале «Уимблдона» Яннику Синнеру.

Это 13-й четвертьфинал Алькараса в сезоне. Он уступил только в двух из них в начале сезона – Новаку Джоковичу на Australian Open и Иржи Лехечке в Дохе.

Дальше Алькарас сыграет с Брэндоном Накашимой.