Тренер Пегулы о Джоковиче: «Насколько мне известно, он планирует выступать в 2026 и 2027 годах»

Экс-1-я ракетка мира в паре Марк Ноулз поделился информацией о карьере Новака Джоковича.

«Знаете, с Новаком [Джоковичем ] трудно что-либо прогнозировать. Я не думаю, что любой обычный человек смог бы найти мотивацию продолжать играть, но он это делает. К счастью для нас, мы можем наблюдать за его игрой. Мы хотим видеть великих игроков всегда. Он сражается со временем, и это нам нравится. Никто раньше не побеждал, но он близок.

Насколько мне известно, Новак планирует выступать в 2026 и 2027 годах. Судя по тому, что я слышал, мыслей о том, чтобы закончить карьеру, у него нет. Он продолжает в себя верить.

Уверен, ему нравится, когда все эксперты говорят, что он больше не сможет обыграть Алькараса и Синнера в пятисетовом формате. Он хочет продолжать бросать себе вызов. Вот почему его можно смело назвать величайшим игроком всех времен. Он достиг всего, и теннис только от этого выиграл», – сказал тренер Джессики Пегулы в подкасте Inside-In.