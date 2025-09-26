Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Пекине.

Он обыграл 34-ю ракетку мира Кэмерона Норри со счетом 6:3, 6:4.

Медведев одержал первую победу над игроком топ-50 с июня. Тогда он прошел Александра Зверева в полуфинале турнира Галле.

Также Даниил победил Норри пятый раз в карьере. Единственное поражение от британца Медведев потерпел в первом круге «Ролан Гаррос»-2025.

Дальше россиянин сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина .

