Медведев одержал первую победу над игроком топ-50 с июня
Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Пекине.
Он обыграл 34-ю ракетку мира Кэмерона Норри со счетом 6:3, 6:4.
Медведев одержал первую победу над игроком топ-50 с июня. Тогда он прошел Александра Зверева в полуфинале турнира Галле.
Также Даниил победил Норри пятый раз в карьере. Единственное поражение от британца Медведев потерпел в первом круге «Ролан Гаррос»-2025.
Дальше россиянин сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина.
Медведев профукал клиенту на «Ролан Гаррос» – хотя отыгрался с 0:2 и подавал на победу. Что это было?
