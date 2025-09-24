Карлос Алькарас: «Я очень рад впервые приехать в Японию. Японцы очень добрые, и у меня сложилось впечатление, что это очень безопасная страна»
Первая ракетка мира Карлос Алькарас поделился впечатлениями от Японии.
Испанец прилетел туда, чтобы сыграть на ATP 500 в Токио.
«Я очень рад впервые приехать в Японию. Японцы очень добрые, и у меня сложилось впечатление, что это очень безопасная страна. Я хочу посмотреть на нее и на Токио. И о турнире я слышал много хороших вещей».
В первом круге Алькарас встретится с Себастьяном Баесом.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @josemorgado
