Карлос Алькарас: «Я очень рад впервые приехать в Японию. Японцы очень добрые, и у меня сложилось впечатление, что это очень безопасная страна»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас поделился впечатлениями от Японии.

Испанец прилетел туда, чтобы сыграть на ATP 500 в Токио.

«Я очень рад впервые приехать в Японию. Японцы очень добрые, и у меня сложилось впечатление, что это очень безопасная страна. Я хочу посмотреть на нее и на Токио. И о турнире я слышал много хороших вещей».

В первом круге Алькарас встретится с Себастьяном Баесом.