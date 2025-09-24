Дьяченко о том, что Касаткина сменила гражданство: «Я бы так не сделала: сказать, что Россия – отстой, и поменять»

Виталия Дьяченко прокомментировала смену гражданства Дарьи Касаткиной.

Напомним, Касаткина с конца марта представляет Австралию.

– Что ты думаешь про Касаткину, которая сменила гражданство?

– После ее интервью было понятно, что она будет переходить. Вот Даше помогали намного больше из всех.

– Федерация?

– Да. А она сказала, что ей вообще не помогали.

– Как ей помогали?

– И финансово, и с wild card. И чего только не было.

– То есть она обманула, сказав, что ей не помогали?

– Она – 100%. Конечно.

– Ты приняла ее смену гражданства?

– Мне какая разница? Ну, поменяла и поменяла.

Она сделала как ей удобно. Теннис – индивидуальный вид спорта, здесь каждый человек имеет право делать так, как хочет. Она взрослая девочка, знает, как ей лучше.

Я бы так не сделала, если говорить за меня. Но осуждать не буду.

– В смысле не сделала бы? Ты сама согласилась на паспорт Казахстана.

– Я говорю про ситуацию с Дашей: сказать, что Россия – отстой, и поменять. Она же не ради тенниса поменяла. Она поменяла ради своего видения жизни и отношений, а не для того, чтобы в 18 лет ей дали деньги на продвижение карьеры. Это абсолютно разные вещи.

В истории с Казахстаном я имела в виду молодых спортсменов, которые хотят построить карьеру. Если им предлагают поменять, тем более Казахстан… Это не какая-нибудь Франция, где ты кардинально меняешься. Здесь всегда можешь вернуть назад.

И все мы знаем, что Казахстан – это только ради финансирования. Почему нет? Рыбакина, Шевченко, Воскобоева, Путинцева, Кукушкин… Сколько игроков, которые поменяли и заиграли? Возможно, без этого финансирования они никогда не добились бы таких результатов.

У Даши – совсем другая история.

– Но она не говорила, что Россия – отстой.

– В интервью говорила.

– Она говорила, что ей не нравятся законы.

– Я не помню точно, какие слова она использовала. Но она говорила не очень хорошие вещи про нашу страну. Это точно. В тот момент я была на турнире, на корте со мной стояла Манюкова, один из наших тренеров по теннису. Она была в шоке от Дашиного интервью. Настолько шокирована.

Даша прошлась по федерации, сказала, что ей никогда не помогали, хотя очень помогали. Даже возьмем wild card на «Кремль», она всегда их получала. И ей финансово помогали.

– Если Касаткина критиковала не страну, а власть – это допустимо?

– Нет.

– Власть нельзя критиковать?

– Мне кажется, нет. Это же твоя страна, родина, – сказала Дьяченко в интервью Спортсу’‘.

«Сказать, что Россия – отстой, как Касаткина? Я бы не смогла». Виталия Дьяченко – про олигархов, подкаты и украинок