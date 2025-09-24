  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Дьяченко о том, что Касаткина сменила гражданство: «Я бы так не сделала: сказать, что Россия – отстой, и поменять»
2

Дьяченко о том, что Касаткина сменила гражданство: «Я бы так не сделала: сказать, что Россия – отстой, и поменять»

Виталия Дьяченко прокомментировала смену гражданства Дарьи Касаткиной.

Напомним, Касаткина с конца марта представляет Австралию.

– Что ты думаешь про Касаткину, которая сменила гражданство? 

– После ее интервью было понятно, что она будет переходить. Вот Даше помогали намного больше из всех.

– Федерация?

– Да. А она сказала, что ей вообще не помогали. 

– Как ей помогали?

– И финансово, и с wild card. И чего только не было. 

– То есть она обманула, сказав, что ей не помогали?

– Она – 100%. Конечно.

– Ты приняла ее смену гражданства?

– Мне какая разница? Ну, поменяла и поменяла. 

Она сделала как ей удобно. Теннис – индивидуальный вид спорта, здесь каждый человек имеет право делать так, как хочет. Она взрослая девочка, знает, как ей лучше.  

Я бы так не сделала, если говорить за меня. Но осуждать не буду. 

– В смысле не сделала бы? Ты сама согласилась на паспорт Казахстана. 

– Я говорю про ситуацию с Дашей: сказать, что Россия – отстой, и поменять. Она же не ради тенниса поменяла. Она поменяла ради своего видения жизни и отношений, а не для того, чтобы в 18 лет ей дали деньги на продвижение карьеры. Это абсолютно разные вещи. 

В истории с Казахстаном я имела в виду молодых спортсменов, которые хотят построить карьеру. Если им предлагают поменять, тем более Казахстан… Это не какая-нибудь Франция, где ты кардинально меняешься. Здесь всегда можешь вернуть назад. 

И все мы знаем, что Казахстан – это только ради финансирования. Почему нет? Рыбакина, Шевченко, Воскобоева, Путинцева, Кукушкин… Сколько игроков, которые поменяли и заиграли? Возможно, без этого финансирования они никогда не добились бы таких результатов. 

У Даши – совсем другая история. 

– Но она не говорила, что Россия – отстой. 

– В интервью говорила. 

– Она говорила, что ей не нравятся законы.

– Я не помню точно, какие слова она использовала. Но она говорила не очень хорошие вещи про нашу страну. Это точно. В тот момент я была на турнире, на корте со мной стояла Манюкова, один из наших тренеров по теннису. Она была в шоке от Дашиного интервью. Настолько шокирована. 

Даша прошлась по федерации, сказала, что ей никогда не помогали, хотя очень помогали. Даже возьмем wild card на «Кремль», она всегда их получала. И ей финансово помогали. 

– Если Касаткина критиковала не страну, а власть – это допустимо?

– Нет.

– Власть нельзя критиковать?

– Мне кажется, нет. Это же твоя страна, родина, – сказала Дьяченко в интервью Спортсу’‘.

«Сказать, что Россия – отстой, как Касаткина? Я бы не смогла». Виталия Дьяченко – про олигархов, подкаты и украинок

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoВиталия Дьяченко
logoДарья Касаткина
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Пекин (WTA). Болтер играет с Батист, Захарова встретится с Чжан, П. Кудерметова, Рахимова, Севастова вышли во 2-й круг, Блинкова выбыла
1421 минуту назадLive
Дьяченко о том, что ее предлагал содержать олигарх: «Становилось понятно, в какую сторону идет, я говорила: «До свидания». Таких предложений было много»
255 минут назад
Дьяченко о том, что согласилась играть за Казахстан: «Я бы советовала всем так делать – у всех, кто переходит, появляется отличное финансирование. От ФТР сейчас поддержки вообще нет»
4сегодня, 09:17
Токио (ATP). Тиафу играет с Фучовичем, Берреттини, Боржес вышли во 2-й круг, Шаповалов выбыл
3сегодня, 08:43Live
Димитров снялся с «Мастерса» в Шанхае – он не играет с «Уимблдона» из-за травмы грудной мышцы
сегодня, 07:47
Блинкова о языках: «Я свободно говорю на английском, французском и словацком, средне – на испанском и итальянском, учу китайский»
3сегодня, 07:14
Берреттини выиграл первый матч с мая
сегодня, 06:02
Бублик о травме бедра, полученной на Кубке Дэвиса: «Я не был уверен, смогу ли выйти на корт и играть на 100%»
вчера, 20:26
Дрэйпер сфотографировался с Элтоном Джоном на Лондонской неделе моды
4вчера, 20:01Фото
Надаль предупредил болельщиков о фейковых видео, в которых его образ используется для мошенничества
2вчера, 19:13
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото