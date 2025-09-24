Дьяченко о том, что Касаткина сменила гражданство: «Я бы так не сделала: сказать, что Россия – отстой, и поменять»
Напомним, Касаткина с конца марта представляет Австралию.
– Что ты думаешь про Касаткину, которая сменила гражданство?
– После ее интервью было понятно, что она будет переходить. Вот Даше помогали намного больше из всех.
– Федерация?
– Да. А она сказала, что ей вообще не помогали.
– Как ей помогали?
– И финансово, и с wild card. И чего только не было.
– То есть она обманула, сказав, что ей не помогали?
– Она – 100%. Конечно.
– Ты приняла ее смену гражданства?
– Мне какая разница? Ну, поменяла и поменяла.
Она сделала как ей удобно. Теннис – индивидуальный вид спорта, здесь каждый человек имеет право делать так, как хочет. Она взрослая девочка, знает, как ей лучше.
Я бы так не сделала, если говорить за меня. Но осуждать не буду.
– В смысле не сделала бы? Ты сама согласилась на паспорт Казахстана.
– Я говорю про ситуацию с Дашей: сказать, что Россия – отстой, и поменять. Она же не ради тенниса поменяла. Она поменяла ради своего видения жизни и отношений, а не для того, чтобы в 18 лет ей дали деньги на продвижение карьеры. Это абсолютно разные вещи.
В истории с Казахстаном я имела в виду молодых спортсменов, которые хотят построить карьеру. Если им предлагают поменять, тем более Казахстан… Это не какая-нибудь Франция, где ты кардинально меняешься. Здесь всегда можешь вернуть назад.
И все мы знаем, что Казахстан – это только ради финансирования. Почему нет? Рыбакина, Шевченко, Воскобоева, Путинцева, Кукушкин… Сколько игроков, которые поменяли и заиграли? Возможно, без этого финансирования они никогда не добились бы таких результатов.
У Даши – совсем другая история.
– Но она не говорила, что Россия – отстой.
– В интервью говорила.
– Она говорила, что ей не нравятся законы.
– Я не помню точно, какие слова она использовала. Но она говорила не очень хорошие вещи про нашу страну. Это точно. В тот момент я была на турнире, на корте со мной стояла Манюкова, один из наших тренеров по теннису. Она была в шоке от Дашиного интервью. Настолько шокирована.
Даша прошлась по федерации, сказала, что ей никогда не помогали, хотя очень помогали. Даже возьмем wild card на «Кремль», она всегда их получала. И ей финансово помогали.
– Если Касаткина критиковала не страну, а власть – это допустимо?
– Нет.
– Власть нельзя критиковать?
– Мне кажется, нет. Это же твоя страна, родина, – сказала Дьяченко в интервью Спортсу’‘.
