Бублик после финала в Ханчжоу: «Победы не заставляют меня летать от счастья, а поражения не сбивают с ног»
Александр Бублик прокомментировал победу над Валентином Руайе в финале в Ханчжоу.
«Я всегда говорю, что победы не заставляют меня летать от счастья, а поражения не сбивают с ног. Я стараюсь оставаться уравновешенным. Мне нравится то, что я делаю. Я рад, что могу путешествовать, участвовать в турнирах и быть здоровым, а победы приходят... Это прекрасно».
Также Бублик оценил игру Руайе.
«Он сыграл невероятно, и я этого не ожидал. На протяжении турнира он показывал близкий к этому уровень, а здесь его превзошел. Мне действительно приходилось выкладываться на полную. Я отлично подавал, исполнил несколько потрясающих ударов, но выиграл с перевесом всего в несколько очков», – сказал Бублик на церемонии награждения.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
