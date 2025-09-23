  • Спортс
Бублик после финала в Ханчжоу: «Победы не заставляют меня летать от счастья, а поражения не сбивают с ног»

Александр Бублик прокомментировал победу над Валентином Руайе в финале в Ханчжоу.

«Я всегда говорю, что победы не заставляют меня летать от счастья, а поражения не сбивают с ног. Я стараюсь оставаться уравновешенным. Мне нравится то, что я делаю. Я рад, что могу путешествовать, участвовать в турнирах и быть здоровым, а победы приходят... Это прекрасно».

Также Бублик оценил игру Руайе.

«Он сыграл невероятно, и я этого не ожидал. На протяжении турнира он показывал близкий к этому уровень, а здесь его превзошел. Мне действительно приходилось выкладываться на полную. Я отлично подавал, исполнил несколько потрясающих ударов, но выиграл с перевесом всего в несколько очков», – сказал Бублик на церемонии награждения.

Бублик делает то, что должен делать Медведев

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
