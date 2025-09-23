7

Бублик впервые поднимется на 16-ю строчку рейтинга

Александр Бублик стал чемпионом турнира в Ханчжоу.

Он обыграл 88-ю ракетку мира Валентина Руайе со счетом 7:6(4), 7:6(4).

Казахстанец выиграл восьмой титул в карьере и четвертый в сезоне. В этом году он стал чемпионом на всех покрытиях. Ранее Бублик побеждал на траве в Галле, на грунте – в Гштааде и Китцбюэле. Больше титулов в 2025-м взял только Карлос Алькарас (7).

В обновленном рейтинге Бублик поднимется на 16-ю строчку рейтинга – лучший результат в его карьере.

Бублик делает то, что должен делать Медведев

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
