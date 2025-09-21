Швентек после титула в Сеуле: «Папа не смог выиграть здесь Олимпиаду, но хотя бы я выиграла этот турнир»

Ига Швентек рассказала, почему для нее важен титул в Сеуле.

Вторая ракетка мира в финале обыграла Екатерину Александрову со счетом 1:6, 7:6(3), 7:5.

«Хочу поздравить Екатерину с замечательным турниром и замечательным финалом. Я не знаю, как я выиграла, честно говоря. Ты играла просто потрясающе, я просто старалась выжить. Я поздравляю и твою команду, вы отлично поработали. Надеюсь, мы еще сыграем в финалах.

Спасибо также и моей команде. Извините, что иногда я... Огромное спасибо за ваше терпение. Это была непростая неделя. Спасибо, что остаетесь со мной.

Я рада, что я выиграла этот турнир. Это из-за истории нашей семьи. Папа не смог выиграть здесь Олимпиаду, но хотя бы я выиграла этот турнир (улыбается). Так что, надеюсь, он приедет в следующем году, чтобы всем насладиться», – сказала полька во время чемпионской речи.

Томаш Швентек участвовал в Олимпиаде-1988 в Сеуле в соревнованиях по академической гребле. Он занял седьмое место.