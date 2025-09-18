Швентек после выхода в 1/4 финала в Сеуле: «Олимпиада-1988 была ярким моментом папиной карьеры и для меня честь здесь играть»

Ига Швентек рассказала, почему она по-особенному воспринимает турнир в Сеуле.

Полька вышла в четвертьфинал, обыграв Сорану Кырстю – 6:3, 6:2. Она впервые принимает участие в этом турнире.

«Олимпиада-1988 была ярким моментом карьеры моего папы, и мы с сестрой с детства слушаем истории об этом. Так что я рада исследовать этот город – он всегда говорил, что для него это было большим приключением. Я занимаюсь другим видом спорта, но мы все равно находимся в Олимпийском парке. Я удивлена, насколько весь город до сих пор чтит олимпийскую традицию. Это здорово, потому что это событие – вообще лучшее, что есть в мире. Для меня, безусловно, честь здесь играть. И, возможно, в следующем году папа сюда приедет!», – сказала полька в интервью на корте.

Отец Швентек Томаш занимался академической греблей и участвовал в Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году.

Дальше Швентек сыграет с Барборой Крейчиковой.