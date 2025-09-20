Рафтер о прогрессе Фонсеки: «Через год он будет отличным игроком, а через два станет выдающимся»

Экс-первая ракетка мира Патрик Рафтер высказался о перспективах Жоао Фонсеки.

Ранее 19-летний бразилец обыграл Флавио Коболли на Кубке Лэйвера – 6:4, 6:3.

«У Фонсеки очень хороший интеллект. Он спокойный, восприимчивый к советам. Быстро реагирует, быстро учится. Я вижу в этом зрелость, которая позволит понять, что ему нужно развивать дальше. Через год он будет отличным игроком, а через два станет выдающимся, потому что у него есть способность учиться.

Он хочет продолжать совершенствовать свою игру. Мы только что увидели, на что он способен, но до вершины еще далеко. То, что я видел сегодня, – зрелость. Ему предстоит адаптироваться к разным покрытиям, скоростям и мячам – не все будет подходить, но в ближайшие пару лет он научится.

Я не сомневаюсь в его способности усваивать всю эту информацию. Я вижу только хорошие перспективы», – сказал вице-капитан сборной Мира на пресс-конференции.