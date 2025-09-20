Медведев после матча с Басаваредди: «В последнее время я не слишком часто выигрывал, так что эта победа очень важна»

Даниил Медведев прокомментировал победу во втором круге турнира в Ханчжоу.

Он обыграл Нишеша Басаваредди со счетом 6:2, 6:3.

«Матч сложился для меня отлично. Доволен тем, как играл и как подавал. В последнее время я не слишком часто выигрывал , так что эта победа очень важна. Мне очень нравится город, я получаю удовольствие от пребывания здесь, поэтому рад, что останусь еще на пару дней», – сказал Медведев в интервью на корте.

