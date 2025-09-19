Донской рассказал, как Хачанов уговорил его стать тренером

Евгений Донской рассказал, как стал тренером Карена Хачанова.

Бывший №65 рейтинга ATP вошел в команду Хачанова в октябре 2024-го.

«Это произошло, еще когда я сам играл турниры [в сентябре 2024-го]. Был в Китае, проиграл и собирался ехать в Индию на «Фьючерсы». А мы с Кареном дружим же, друг у друга крестные у детей. И, понятное дело, мы с ним общались на эту тему.

Я вернулся в Москву, и мне было здесь так хорошо, а я должен был уезжать даже не в Индию сначала, а в Америку. Но я заболел и заметил за собой, как обрадовался тому, что заболел и мне не надо было никуда ехать. В Америку в итоге не полетел, подумал, что поеду в Индию. А мне в этот момент как раз позвонил Карен и сказал: «Слушай, ты не хочешь со мной через неделю в Алма-Ату съездить?».

Я сначала ответил «нет» – ну я же не тренер. Он говорит: «Да просто со мной сгоняешь». В итоге я согласился через недельку, но все равно думал, что поеду [после Алма-Аты] в Индию, и всем тогда говорил, что эта поездка – разовая акция. В итоге мы съездили, Карен выиграл турнир, ему все понравилось, мне – тоже. Понял, что есть какой-то задаток тренерский», – сказал Хачанов в интервью «Чемпионату».