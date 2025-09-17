Серена о том, что мотивировало ее по ходу карьеры: «Мне нужно было получить негативную реакцию, чтобы становиться лучше»

Сестры Уильямс поделились тем, как воспринимали критику по ходу карьеры.

Серена и Винус запустили подкаст Stockton Street.

Серена: Люди говорили, что в семье не бывает двух чемпионов – и я сделала это своей миссией. Я никогда об этом не говорила, но внутри я знала, что я это сделаю.

Я помню, как я играла в финале Australian Open, у меня были ушибы костей обеих коленей. Мне кажется, я выиграла первый сет, но уступала во втором. Если честно, я уже просто сдалась. И парень в толпе такой: «Ты не так хороша, как о тебе говорят, я это знал». И я на него посмотрела и поняла, что это мне и надо было. Скажи мне «нет», и я покажу тебе, что я это могу! Я больше не отдала ни гейма. Если бы он этого не сказал, то тот, за кого он болел, выиграл бы. Я не смогла найти этого парня – а я хотела знать, кто это, и сказать спасибо (смеется).

Мне почти что нужно было получить негативную реакцию, чтобы становиться лучше. И это довольно странно. Не давайте мне позитивный отклик – мне нужен негатив! Это тоже немного ненормально и как будто бы может навредить жизни вне корта (смеются).

Винус: Я никогда об этом не знала. У меня было ровно наоборот. Я была самоуверенной: я знаю, что я могу это сделать, я не буду никого слушать, мне без разницы. Я просто пройду сквозь это.

Мне кажется, я просто решила, что ты такая же, что тебе тоже все равно. Я была так сильно сконцентрированная на себе. Я считала: вы можете говорить все, что угодно, и знаете что? Я готова. И я здесь, чтобы играть. Мне кажется, в этом было мое супероружие. Я была как в пузыре.