Фабио Фоньини: «Мысли о завершении карьеры витали в воздухе. Я больше не мог откладывать и сказал себе: будет ли момент лучше, чем матч против Алькараса на «Уимблдоне»?»

Фабио Фоньини рассказал, почему решил завершить карьеру.

38-летний итальянец провел последний матч на «Уимблдоне» в этом году. В первом круге он проиграл Карлосу Алькарасу – (5:7, 7:6(5), 5:7, 6:2, 1:6).

«Если рассуждать трезво, думаю, что принял наилучшее решение. Если бы все сложилось иначе, это было бы большой проблемой. Если бы я обыграл Алькараса, то мне бы досталась 700-я ракетка мира (на тот момент №738 Оливер Тарвет – Спортс’‘). Мне было бы психологически сложно стартовать на «Уимблдоне» матчем против тогдашней второй ракетки мира на Центральном корте, а потом закончить на корте №14 против 700-й ракетки.

Мысли о завершении карьеры витали в воздухе. Я много раз спрашивал себя, почему продолжаю: в последнее время у меня были травмы, я перенес операции на лодыжках. Я всегда боролся и играл, чтобы вернуться в своем возрасте в топ-100. Потом я взял необходимое время, потому что хотел понять, правильно ли это с ментальной и физической точки зрения, стоило ли оно того. Я должен был сделать это до конца года. Я опускался в рейтинге, я проигрывал матчи. Я больше не мог откладывать и сказал себе: будет ли момент лучше, чем этот? Я вышел проигравшим, но победителем. Причем я до сих пор не смотрел матч, даже хайлайты -- но в будущем хотел бы, потому что болельщики были впечатлены этим матчем», – поделился Фоньини на подкасте Алессандро Каттелана Supernova.

Опубликовано: Алёна Майорова
