Музетти, Оже-Альяссим и Фонсека вошли в заявку турнира в Брюсселе
Опубликована заявка турнира ATP 250 в Брюсселе, который пройдет 13-19 октября.
В Бельгии планируют выступить:
Лоренцо Музетти (9);
чемпион-2022 Феликс Оже-Альяссим (13);
Иржи Лехечка (16);
Фрэнсис Тиафу (29);
Жоао Фонсека (42);
действующий чемпион Роберто Баутиста-Агут (48).
Полностью список участников здесь.
В этом году турнир впервые состоится в новой локации. Ранее он проводился в Антверпене.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
