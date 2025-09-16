2

Музетти, Оже-Альяссим и Фонсека вошли в заявку турнира в Брюсселе

Опубликована заявка турнира ATP 250 в Брюсселе, который пройдет 13-19 октября.

В Бельгии планируют выступить:

Полностью список участников здесь.

В этом году турнир впервые состоится в новой локации. Ранее он проводился в Антверпене.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoФеликс Оже-Альяссим
logoЛоренцо Музетти
logoИржи Лехечка
logoАлехандро Давидович-Фокина
logoРоберто Баутиста-Агут
logoФрэнсис Тиафу
logoЖоао Фонсека
logoEuropean Open
logoATP
