Муратоглу о бэкхенде Анисимовой: «Она бьет сильнее, чем Алькарас и Синнер. Меня это не удивляет»

Патрик Муратоглу высказался о силе удара Аманды Анисимовой.

«По статистике этого года только одна женщина бьет с бэкхенда сильнее, чем Карлос Алькарас и Янник Синнер – это Анисимова (средняя скорость полета мяча после такого удара у американки составляет 123 км/ч, у Синнера – 120 км/ч, у Алькараса – 117 км/ч – Спортс’’).

Меня это не удивляет. Она доверяет этому удару, бьет на полную мощность и почти не использует вращение. Мяч проходит низко над сеткой и летит быстрее именно из-за отсутствия вращения.

Почему именно она? Во‑первых, из-за позиции на корте. Она играет очень близко к линии и активно выходит вперед. Во‑вторых, она готова идти на высокий риск и при этом отлично рассчитывает момент удара, как Пегула . Для меня это две теннисистки в туре с лучшим таймингом. Они каждый раз попадают по мячу идеально, и это позволяет придавать мячу невероятную скорость», – сказал Муратоглу в соцсети.

