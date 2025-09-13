  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Муратоглу о бэкхенде Анисимовой: «Она бьет сильнее, чем Алькарас и Синнер. Меня это не удивляет»
2

Муратоглу о бэкхенде Анисимовой: «Она бьет сильнее, чем Алькарас и Синнер. Меня это не удивляет»

Патрик Муратоглу высказался о силе удара Аманды Анисимовой.

«По статистике этого года только одна женщина бьет с бэкхенда сильнее, чем Карлос Алькарас и Янник Синнер – это Анисимова (средняя скорость полета мяча после такого удара у американки составляет 123 км/ч, у Синнера – 120 км/ч, у Алькараса – 117 км/ч – Спортс’’).

Меня это не удивляет. Она доверяет этому удару, бьет на полную мощность и почти не использует вращение. Мяч проходит низко над сеткой и летит быстрее именно из-за отсутствия вращения.

Почему именно она? Во‑первых, из-за позиции на корте. Она играет очень близко к линии и активно выходит вперед. Во‑вторых, она готова идти на высокий риск и при этом отлично рассчитывает момент удара, как Пегула. Для меня это две теннисистки в туре с лучшим таймингом. Они каждый раз попадают по мячу идеально, и это позволяет придавать мячу невероятную скорость», – сказал Муратоглу в соцсети.

Анисимова – умница. Быстро оправилась после унижения 0:6, 0:6 в финале «Уимблдона» и стала только сильнее

💔 Как грустно за Аманду Анисимову! Она не заслужила так рыдать

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Патрика Муратоглу
logoПатрик Муратоглу
logoATP
logoКарлос Алькарас
logoДжессика Пегула
logoWTA
logoЯнник Синнер
logoАманда Анисимова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Сан-Паулу (WTA). Ракотоманга Райаона обыграла Сарасуа, Джонс выбыла
25 минут назад
241-я ракетка мира Ракотоманга Райаона впервые вышла в финал на уровне тура
7 минут назад
Тьен – первая индонезийка с 2002 года, дошедшая до финала турнира WTA в одиночном разряде
2сегодня, 18:03
Алькарас возобновил тренировки через шесть дней после победы на US Open
2сегодня, 17:25Видео
Циципас о переезде Джоковича в Грецию: «Надеюсь, мы станем соседями и сможем вместе тренироваться»
7сегодня, 16:53
Тренер Швентек об участии на турнире в Сеуле: «Мы договорились, что поедем только в том случае, если Ига будет полностью здорова»
1сегодня, 16:38
Гвадалахара (WTA). 1/2 финала. Жакмо сыграет с Аранго, Йович встретится с Бартунковой
3сегодня, 16:04
Плишкова заявилась на тысячник в Ухане по защищенному рейтингу
сегодня, 15:33
Аванесян о восстановлении после мононуклеоза: «Этот путь оказался намного тяжелее, чем я могла представить»
6сегодня, 14:31
Кафельников о Медведеве: «В следующем году ему исполнится уже 30 лет – это тот возраст, когда любые радикальные изменения толку не принесут»
28сегодня, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
2вчера, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
6вчера, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото