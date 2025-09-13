  • Спортс
  • Тьен – первая индонезийка с 2002 года, дошедшая до финала турнира WTA в одиночном разряде
2

Тьен – первая индонезийка с 2002 года, дошедшая до финала турнира WTA в одиночном разряде

130-я ракетка мира Джанис Тьен прошла в финал турнира в Сан-Паулу.

Она обыграла 85-ю ракетку мира Франческу Джонс – 7:6(0), 6:3.

Тьен стала первой индонезийкой с 2002 года, дошедшей до финала турнира WTA в одиночном разряде. Тогда Анжелик Виджайя стала чемпионкой турнира в Паттайе. Теперь в живом рейтинге она занимает 102-ю позицию. 

Индонезийка одержала третью победу над теннисисткой из топ-100 на этом турнире. Ранее она обыграла Александру Эалу и Леолию Жанжан.

В финале она встретится с победительницей пары Тьянцоа Сара Ракотоманга РайаонаРената Сарасуа.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
