Селехметьева второй раз в сезоне вышла в финал турнира WTA 125

Оксана Селехметьева обыграла Тамару Корпач в 1/2 в Сан-Себастьяне – 6:2, 6:1.

22-летняя россиянка второй раз в сезоне вышла в финал уровня WTA 125. В июле в Риме она уступила Петре Марчинко.

За титул в Басконии Селехметьева сыграет с Анук Куверманс. В случае победы она поднимется на наивысшую для себя 125-ю строчку рейтинга.