Селехметьева второй раз в сезоне вышла в финал турнира WTA 125
Оксана Селехметьева обыграла Тамару Корпач в 1/2 в Сан-Себастьяне – 6:2, 6:1.
22-летняя россиянка второй раз в сезоне вышла в финал уровня WTA 125. В июле в Риме она уступила Петре Марчинко.
За титул в Басконии Селехметьева сыграет с Анук Куверманс. В случае победы она поднимется на наивысшую для себя 125-ю строчку рейтинга.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
