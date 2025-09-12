  • Спортс
  • Кузнецова о том, что ТБШ отдают победителям мини-версии трофеев: «US Open – единственный турнир, где тебе высылают полноценный кубок»
Светлана Кузнецова рассказала, почему чемпионам ТБШ высылают копии кубков.

«Про кубки «Больших шлемов» 🎾🏆.

На мой взгляд (и, кажется, я не ошибаюсь), всем чемпионам в итоге высылаются дубликаты кубков.

Например, кубок с «Ролан Гаррос»: тот самый, что вручается на церемонии и появляется на фотосессии на следующий день, где выгравированы все имена победителей, – остается в музее и передается из года в год. А домой чемпиону отправляют маленькую копию. Честно говоря, слишком маленькую для такого триумфа.

А вот US Open – единственный турнир, где тебе высылают полноценный кубок, только с твоим именем, крупно выгравированным. При этом кубок, который держишь на церемонии, остается общим и пополняется новой гравировкой.

Что касается Australian Open и «Уимблдона» в одиночке – я их не выигрывала, но, насколько знаю, там тоже присылают дубликаты», – написала Кузнецова в своем телеграм-канале. 

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Кузнецовой
