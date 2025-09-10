Карлос Алькарас: «На тренировках я сосредоточен только на том, как улучшить игру и обыграть Синнера»

Карлос Алькарас прокомментировал соперничество с Янником Синнером.

В финале US Open испанец обыграл Синнера – 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Это была их 15-я встреча в карьере и пятая в этом сезоне. Испанец ведет и в общей личке (10:5), и в этом году (4:1).

«Мне нравится наше противостояние. Каждый матч заставляет нас выкладываться на максимум. На тренировках я сосредоточен только на том, как улучшить игру и обыграть Янника. Это соперничество особенное – мы выигрываем турниры «Большого Шлема», боремся за выдающиеся достижения», – сказал Алькарас на The Today Show.

