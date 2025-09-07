  • Спортс
  • Анисимова об освещении в финале US Open: «Когда я подавала, я не могла разглядеть мяч – все было буквально белым»
Анисимова об освещении в финале US Open: «Когда я подавала, я не могла разглядеть мяч – все было буквально белым»

Аманда Анисимова пожаловалась на освещение во время финала US Open.

Американка уступила Арине Соболенко со счетом 3:6, 6:7(3). По ходу матча она несколько раз говорила судье на вышке, что на корте слишком яркое освещение.

– Что вы имели в виду, когда во время речи на корте говорили, что «недостаточно боролись за свои мечты»?

– Я чувствовала, что недостаточно хорошо играю. Не знаю, в финалах я сильно нервничаю. Я стараюсь над этим работать. Но я бы хотела, чтобы я играла агрессивнее.

Конечно, она играла удивительно, очень агрессивно, она принимала верные решения, так что мне было с ней очень тяжело.

Сегодня я не выиграла, так что, конечно, я сделала недостаточно. Это просто реальность, и мне нужно это принять. Мне кажется, если бы я сражалась сильнее, то, может быть, у меня было бы больше шансов. Но сегодня я чувствовала, что была скорее на вторых ролях.

– Кажется, вы были чем-то недовольны, когда делали подброс на подаче. Что вас беспокоило – крыша, освещение?

– До этого я не играла на этом корте с закрытой крышей. Все было буквально белым. На протяжении всего матча, когда я подавала, я не могла разглядеть мяч. Я заметила это еще в начале разминки и поняла, что это будет большой проблемой. Я не знала, что делать.

К этому никак нельзя было приспособиться, потому что я не видела мяч, когда подавала (улыбается). Для меня это был огромным шоком, потому что я знала, что если я не смогу держать свою подачу, то мне будет очень тяжело оставаться в матче.

Конечно, теперь я это знаю и на следующих турнирах буду учитывать, но тогда я чувствовала бессилие. Я этого не ожидала, и поэтому мне было невероятно тяжело подавать, – рассказала американка на пресс-конференции.

💔 Как грустно за Аманду Анисимову! Она не заслужила так рыдать

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
