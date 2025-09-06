Тренер Соболенко о двух поражениях в финалах «Шлемов» в сезоне: «Сложность в том, что Арина почти всегда встречается с аутсайдером, которому уже нечего терять»

Антон Дубров рассказал, почему Арина Соболенко уступает в финалах.

– Соболенко сыграет восьмой финал в этом сезоне. Такая стабильность вас радует?

– Да, потому что раньше ей было сложно сохранять стабильность на протяжении всего года. Сейчас она постоянно входит в число претендентов, о ней все говорят. Это впечатляет, учитывая, что Арина – очень эмоциональный человек, способный быстро переходить от одного состояния к другому. Несмотря на это, она умеет контролировать свои эмоции почти во всех ситуациях, независимо от условий и уровня игры. За этим действительно интересно наблюдать.

Если смотреть на ситуацию с другой стороны, есть два поражения в финалах турниров «Большого шлема» – на Australian Open и «Ролан Гаррос». Сложность в том, что в финале Арина почти всегда встречается с аутсайдером, которому уже нечего терять. Игроки часто выкладываются на 110 %, делают более рискованные удары и действуют смелее.

Арине нужно это понимать, лучше готовиться, принимать возможность поражения и одновременно ценить свой путь и то, что она делает все правильно, – сказал Дубров в интервью L’Equipe.

Сегодня первая ракетка мира сыграет с Амандой Анисимовой в финале US Open.

