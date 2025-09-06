Макинрой о Джоковиче: «Я бы не удивился, если бы он решил завершить карьеру»

Джон Макинрой ответил на вопрос о возможном завершении карьеры Новака Джоковича.

В полуфинале US Open серб уступил Карлосу Алькарасу со счетом 4:6, 6:7(4), 2:6.

«Не знаю. Все зависит от него. В каком-то смысле я бы не удивился, если бы он решил завершить карьеру. Но я бы удивился, если бы он попытался играть еще один год. У меня был такой прогноз. В этом сезоне он был третьим игроком мира. Поэтому мы слышим аплодисменты. Это хорошо.

Но эти парни выделяются [Синнер и Алькарас]. Они просто невероятные! Как быстро они стали доминировать в игре. Что нам оставалось делать? Нет Федерера , нет Надаля . А потом появляются эти двое», – сказал Макинрой в эфире ESPN.

Алькарас убил мечту Джоковича о 25-м «Большом шлеме»

Кажется, Джокович сдался