Макинрой о Джоковиче: «Я бы не удивился, если бы он решил завершить карьеру»
Джон Макинрой ответил на вопрос о возможном завершении карьеры Новака Джоковича.
В полуфинале US Open серб уступил Карлосу Алькарасу со счетом 4:6, 6:7(4), 2:6.
«Не знаю. Все зависит от него. В каком-то смысле я бы не удивился, если бы он решил завершить карьеру. Но я бы удивился, если бы он попытался играть еще один год. У меня был такой прогноз. В этом сезоне он был третьим игроком мира. Поэтому мы слышим аплодисменты. Это хорошо.
Но эти парни выделяются [Синнер и Алькарас]. Они просто невероятные! Как быстро они стали доминировать в игре. Что нам оставалось делать? Нет Федерера, нет Надаля. А потом появляются эти двое», – сказал Макинрой в эфире ESPN.
Алькарас убил мечту Джоковича о 25-м «Большом шлеме»
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: tennishead.net
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости