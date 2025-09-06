Алькарас о прогрессе Синнера: «Он сильно прибавил физически – способен играть на 100% два, три, четыре часа»

Карлос Алькарас рассказал, что Янник Синнер улучшил в своей игре.

«Думаю, он [Синнер ] сильно прибавил физически. Он говорил о физической подготовке, которую нужно было улучшить. За последние два года он добился значительного прогресса. Его игра требует колоссальной физической отдачи, и он способен играть на 100% два, три, четыре часа. Это самое заметное улучшение за эти годы.

Я стал стабильнее и могу держать уровень на протяжении всего матча. Также я прибавил в работе вне корта. Я понимаю, насколько важно уделять внимание деталям, чтобы все было доведено до совершенства», – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Сейчас статистика итальянца в матчах длиннее 4 часов – 0:6.

