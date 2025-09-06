Синнер одержал 300-ю победу на уровне тура
Янник Синнер обыграл Феликса Оже-Альяссима в полуфинале US Open – 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.
Это 300-я победа на уровне ATP в карьере 24-летнего итальянца. Он стал первым игроком, рожденным в 2000 году и позже, который достиг этой отметки. Теперь его баланс – 300:84.
Наибольшее количество побед у игроков, родившихся в 2000-м и позже:
Янник Синнер (24 года) – 300 побед;
Карлос Алькарас (22) – 269;
Феликс Оже-Альяссим (25) – 249;
Хольгер Руне (22) – 167;
Лоренцо Музетти (23) – 162.
Синнер и Алькарас – в финале 3-го «Шлема» подряд. Это величие их соперничества
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
