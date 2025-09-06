Новак Джокович: «Мне будет сложно пройти Синнера и Алькараса в пятисетовом формате. У меня больше шансов в трехсетовом»

Новак Джокович сказал, что ему тяжело с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

В полуфинале US Open он проиграл Алькарасу 4:6, 6:7(4), 2:6.

«На трех из четырех «Шлемах» в этом году я проиграл в полуфинале кому-то из этих парней. Они слишком сильны, играют на очень высоком уровне.

К сожалению, после второго сета я просел физически. Мне хватило сил, чтобы бороться с ним два сета. После этого я сдулся, а он продолжал на тех же оборотах.

То же самое было с Янником [на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне»]. В пятисетовом формате мне с ними тяжело – особенно на финальных стадиях «Больших шлемов».

Я доволен уровнем игры, так что это больше вопрос физической подготовки. Я делаю все возможное, чтобы поддерживать этот уровень как можно дольше, но этого недостаточно. К сожалению, я уже не могу контролировать этот вопрос.

Мне будет сложно пройти Синнера и Алькараса в пятисетовом формате. У меня больше шансов в трехсетовом. При этом я не ставлю крест на «Больших шлемах». Я буду бороться, чтобы пройти в финал и как минимум претендовать на трофей. Но задача очень сложная», – сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

Алькарас убил мечту Джоковича о 25-м «Большом шлеме»