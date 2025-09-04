Оже-Альяссим о том, где будет нервничать больше – во время полуфинала US Open или на свадьбе: «Не знаю. В полуфинале я играл, а к алтарю еще не выходил»

27-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим поделился мыслями о предстоящей свадьбе.

У 25-летнего канадца спросили, где он будет нервничать больше – во время полуфинала US Open против Янника Синнера или когда пойдет к алтарю. В сентябре Оже-Альяссим женится на Нине Гайби, с которой встречается с 2019 года.

«Хороший вопрос (улыбается). Не знаю. Но хорошо, что до этого я уже играл в полуфинале [US Open-2021]. А вот к алтарю я еще не выходил – так что когда что-то делаешь впервые, то это особое чувство. Думаю, это поймут женатые люди. Так что я жду [свадьбу] с нетерпением.

Но насчет примерки костюма посмотрим, посмотрим. Я пока особо об этом не думал, но, очевидно, нам придется ее отложить. Так что все очень быстро поменялось. Я должен отдать [Нине] должное в плане подготовки – она сделала очень многое. Я не буду сидеть тут и утверждать, что был вовлечен в [подготовку] так же сильно, как она. Она потрясающая, потому что когда мы обручились, я подумал: ну, впереди тяжелый сезон... Много турниров, которые для меня важны, я должен на них сосредоточиться. У меня не было времени участвовать во всех звонках, во всех встречах, ездить куда-то лично и все это делать. Так что она в этом плане очень хорошо справилась», – рассказал канадец на пресс-конференции после победы над Алексом де Минауром.