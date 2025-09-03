  • Спортс
  • Фриц о том, что в матче с Джоковичем неправильно надел повязку: «Эй, почему мне никто мне не сказал, что эта хрень была перевернута?»
Фриц о том, что в матче с Джоковичем неправильно надел повязку: «Эй, почему мне никто мне не сказал, что эта хрень была перевернута?»

Тэйлор Фриц неправильно надел повязку на голову во время четвертьфинала US Open.

Американец 11-й раз играл с Новаком Джоковичем и снова ему проиграл (3:6, 5:7, 6:3, 4:6) – он не взял у него ни одного матча.

После матча Фриц твитнул:  «Эй, почему мне никто мне не сказал, что эта хрень была перевернута?»

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @Taylor_Fritz97
