Джокович о танце после победы над Фрицем: «Дочка научила. Это танец из «Кейпоп-охотницы на демонов»

Новак Джокович рассказал о танце после победы над Тэйлором Фрицем.

Он обыграл американца в четвертьфинале US Open – 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

«Эта победа – подарок для моей дочери, у нее сегодня день рождения. И, наверное, завтра она оценит этот танец. Потому что она меня научила. Это танец из «Кейпоп-охотницы на демонов». Называется «Шипучка» (Soda Pop по-английски – Спортс’’).

Для подростков и детей это глобальный феномен, но я о нем не знал. Дочка мне рассказала несколько месяцев назад.

Дома мы с ней ставим разные танцы – это один из них. Надеюсь, утром она улыбнется», – сказал серб в интервью на корте.

