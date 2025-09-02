  • Спортс
Алькарас о том, что может вернуть №1 рейтинга: «Очень трудно об этом не думать, но я стараюсь не заострять внимание»

Карлос Алькарас рассказал о борьбе за первую строчку рейтинга.

Он вышел в полуфинал US Open, обыграв Иржи Лехечку – 6:4, 6:2, 6:4.

Испанец впервые в карьере преодолел отметку в 10000 очков – сейчас в живом рейтинге у него 10340.

«Очень трудно об этом не думать. Каждый раз, выходя на корт, я стараюсь не зацикливаться на первом месте. Если буду слишком много об этом размышлять, то начну давить сам на себя. Хочу просто выходить на корт, делать свое дело, сосредотачиваться на конкретном матче и получать удовольствие от игры. Конечно, у меня есть мысль о первой строчке, но я стараюсь не заострять на этом внимание», – сказал Алькарас в интервью на корте.

Карлос Алькарас до нелепого хорош в теннисе

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
